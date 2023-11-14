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Dünya
AA 14.11.2023 13:48

İdamın kaldırıldığı Malezya'da 11 hükümlünün cezaları 30'ar yıl hapse çevrildi

İdam cezasının kaldırıldığı Malezya'da, hakkında idam kararı bulunan 11 hükümlünün cezaları 30'ar yıl hapse çevrildi.

İdamın kaldırıldığı Malezya'da 11 hükümlünün cezaları 30'ar yıl hapse çevrildi
[Fotograf: AFP]

Bernama haber ajansının haberine göre, mahkeme, ikisi Tayland vatandaşı 11 uyuşturucu kaçakçısına verilen idam kararını bozdu.

Mahkeme, 11 hükümlüye 30'ar yıl hapis cezası verdi.

Böylece, idam cezasının kaldırıldığı ülkede, yeni yasalar ilk kez uygulanmış oldu.

Malezya Parlamentosunda, idamın kaldırılması ve ağır suçlara verilen cezaların sınırlandırılmasına yönelik yasalar nisanda oylanmıştı.

Bu kapsamda, hakkında idam kararı verilen kişilerin mahkemelerin takdirine bağlı olarak 40 yıla kadar hapis cezasına da çarptırılabileceği kaydediliyordu.

Öte yandan, yasa değişikliğinin, ülkedeki 1300'den fazla mahkumun hayatını kurtarması bekleniyordu.

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