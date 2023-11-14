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AA
HABER GİRİŞ
14.11.2023 13:45
, 14.11.2023 13:48
SON GÜNCELLEME
14.11.2023 13:48
Gazze'deki 22 hastane hizmet dışı kaldı
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı.
Ayrıntılar geliyor...
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