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Dünya
AA 14.11.2023 13:45

Gazze'deki 22 hastane hizmet dışı kaldı

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki 22 hastane hizmet dışı kaldı

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