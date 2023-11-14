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Dünya
AA 14.11.2023 13:45

İsrail ordusu, Gazze'deki esir kadın askerinin öldüğünü doğruladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan Noa Marciano (19) isimli kadın askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'deki esir kadın askerinin öldüğünü doğruladı

Ordudan yapılan açıklamada, Marciano'nun öldüğü haberinin ailesine iletildiği aktarıldı.

Marciano'nun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de esir tutulduğu belirtilen açıklamada, kadın askerin ölüm nedenine ise değinilmedi.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, Marciano'nun esir alındıktan sonra kaydedilen görüntüsü ile öldüğünü gösteren fotoğrafları yayımlamıştı.

Kassam Tugayları, Marciano'nun İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü bildirmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Marciano, İsrail'in Gazze sınırında yer alan Nahal Oz yerleşim bölgesindeki askeri gözlem noktasında esir alınarak Gazze'ye götürülmüştü.

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