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Dünya
AA 14.11.2023 13:25

Gazze'deki bir İsrail askeri 'Filistinlileri kovacaklarını ve oraya yerleşeceklerini' söyledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giren İsrailli askerler, burada yaşayan Filistinlileri kovacakları ve bölgeye yerleşeceklerini söyledi.

Gazze'deki bir İsrail askeri 'Filistinlileri kovacaklarını ve oraya yerleşeceklerini' söyledi

Her ne kadar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Gazze'yi işgal etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını" iddia etse de bölgeye giren İsrail askerlerinden yeni itiraflar gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yayımlanan bir görüntüde, Gazze'ye yönelik saldırılarda ağır hasar almış bir binanın önünde 4 İsrail askeri görülüyor.

Netanyahu’dan ‘işgal’ açıklaması
Netanyahu’dan ‘işgal’ açıklaması

Askerlerden birinin, İbranice yaptığı konuşmada, "Gazze'yi işgal etme niyetleri olmadığını" ileri süren Netanyahu'ya seslenerek, "Görevimizi, tamamlayıncaya kadar devam edeceğiz; (Gazze'yi) 'fethetmek' (Gazze'deki Filistinlileri) kovmak ve (buraya) yerleşmek. Bunu duydun mu Bibi (Netanyahu'nun lakabı)? 'fethedeceğiz', kovacağız ve yerleşeceğiz." dediği duyuluyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"

Sosyal medyada yayınlanan ve Gazze'nin kuzeyindeki sahil bölgesinde birkaç gün önce çekildiği iddia edilen bir görüntüde de İsrail askeri buraya İsrail bayrağı dikmişti.

Görüntüde konuşan İsrailli bir komutan, "2 bin yıllık sürgünün ardından Gazze'nin limanlarına sahillerine geri döndük. Buradan 20 yıl önce kovulmuştuk. Bu görevi bitirmenin başka yolu yok. İsrail'in hedefi hiç bitmez. Bizim hedefimiz. İsrail'in hedefi, 2 bin yıllık kaybı, bu durduğumuz yerde. Bu savaşa ayrı girdik, bir bitiyoruz. Başımız yukarıda, artık oyalanmak yok. Bizler İsrail halkı, İsrail toprağı için savaşıyoruz. Burası bizim toprağımız." ifadelerini kullanmıştı.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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