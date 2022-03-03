ICC Savcısı Karim Khan, düzinelerce mahkeme üye devletinin kendisinden harekete geçmesini istemesinin ardından soruşturmayı duyurdu.

Khan, mahkemenin yargıçlarına ihtilafın tüm taraflarını kapsayan bir soruşturma açma kararını bildirdikten sonra, “Kanıt toplama çalışmalarımız şimdi başladı” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Rusya'nın barbarca eylemlerine ilişkin acilen bir soruşturma yapılmasına ihtiyaç var ve sorumlulardan hesap sorulması doğru" dedi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Rus işgalinden bu yana 2 bin'den fazla sivilin öldüğünü öne sürdü.

Rus birliklerinin misket bombası kullandığına dair raporlarda, kreş ve bir hastanenin isabet aldığı bildirildi.

İnsan hakları örgütleri soruşturmayı memnuniyet ile karşıladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü geçici uluslararası adalet direktörü Balkees Jarrah, "ICC soruşturması talebi, Ukrayna'yı etkisi altına alan artan vahşet ve insan hakları krizi hakkında ülkeler arasında artan alarmı yansıtıyor" dedi.

Jarrah "Bu hükümetler, ciddi suçlara müsamaha gösterilmeyeceğini ve mahkemenin adaletin sağlanmasında oynayacağı önemli bir role sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor"dedi.