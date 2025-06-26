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Dünya
TRT Haber 26.06.2025 15:29

İbranice dövmeli siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü

ABD'nin Arizona eyaletinde bir rahibin vahşice öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlı, cezaevinden verdiği röportajda hem cinayeti itiraf etti hem de daha fazla dini lideri öldürme planı olduğunu söyledi.

İbranice dövmeli siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü

Olay, 28 Nisan’da Arizona’nın New River bölgesinde meydana geldi. 76 yaşındaki Pastor William Schonemann, evinde kanlar içinde ölü bulundu. Yapılan incelemede rahibin çarmıha gerildiği ve başına dikenli bir taç yerleştirildiği tespit edildi.

Cinayetin ardından kaçan zanlı Adam Christopher Sheafe, bir süre sonra Sedona'da yaşanan başka bir olayla bağlantılı olarak yakalandı.

Cezaevinden True Crime Arizona programına konuşan 51 yaşındaki Sheafe, suçunu itiraf etti, “Pazar gecesi saat 02.00'de Bill’in evine gittim ve onu infaz ettim” dedi.

Sheafe, dini liderlerin halkı yanlış yönlendirdiğini öne sürdü.

"14 rahibi öldürmeyi planladım"

Sheafe’in açıklamaları yalnızca bir cinayetle sınırlı kalmadı. Zanlı, Arizona’dan başlayarak ülke genelinde 14 rahibi öldürmeyi planladığını söyledi. Bu kişilerin listesini önceden oluşturduğunu ve hedeflerin çeşitli eyaletlere yayıldığını belirtti.

“Arizona’dan başlayacaktım. Phoenix, Las Vegas, Portland, Seattle, Detroit, New York gibi şehirlerdeki rahipleri infaz edecektim” diyen zanlı, Pastor Bill’in kulağına İsrail’in kabilelerinden birini temsil eden işaret yerleştirdiğini de ifade etti.

"İsrail’i kötülükten arındırmak için verilmiş bir emirdir"

Röportajda hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen Sheafe, “Başladığım işi tamamlamak istiyorum. Bu, İsrail’i kötülükten arındırmak için verilmiş bir emirdir” dedi.

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