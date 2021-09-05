Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı tehdidi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'deki Husiler, "meşru müdafaa çerçevesinde" Suudi Arabistan'a daha geniş çaplı saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu.
Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan'a yönelik bomba yüklü İHA'lar ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Abdusselam, "Abluka ve saldırılar devam ettikçe Yemen halkı kendini korumaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıların "meşru müdafaa çerçevesinde" olduğunu aktaran Abdusselam, bundan sonraki saldırıların daha geniş çaplı ve şiddetli olacağını kaydetti.
Etiketler: Suudi Arabistan Yemen
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