Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan'a yönelik bomba yüklü İHA'lar ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Abdusselam, "Abluka ve saldırılar devam ettikçe Yemen halkı kendini korumaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırıların "meşru müdafaa çerçevesinde" olduğunu aktaran Abdusselam, bundan sonraki saldırıların daha geniş çaplı ve şiddetli olacağını kaydetti.