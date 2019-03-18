Yemen'de Husi militanları adına açıklama yapan Yahya Seri, füze stokları olduğunu belirterek, askeri liderliğin öngördüğü bir zamanda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'yi vurabileceklerini iddia etti.

Yahya Seri, "İstihbarat raporları, Hudeyde'de askeri gerginliği artırıcı düşmanca niyetler olduğunu doğruladı. Düşman hareketleri dikkatli bir şekilde gözlemleniyor, ordu gerekli önlemleri alacak" ifadelerini kullandı.

"Balistik füze ve İHA'yla tek ve stratejik seçenekler"

Yahya seri ayrıca, Yemen'de çatışmanın doğasının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları karşısında balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını "tek" ve "stratejik seçenekler" olarak öne çıkardığını söyledi.

Koalisyon, Husileri suçluyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılan anlaşmayı ihlal etmek ve Hudeyde Limanı'ndan çekilmemekle suçluyor.

Husiler ise çekilmenin diğer tarafa avantaj sağlamaması adına BM'den daha fazla garanti talep ediyor.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de yapılan istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Kaynak: Reuters