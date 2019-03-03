Bir güvenlik yetkilisi, Hudeyde kentinin güney ve doğusundaki bazı bölgelerde ordu güçleri ve Husiler arasında şiddetli çatışmaların çıktığını söyledi.

Yetkili, çatışmaların Husilerin ateşkesi ihlal edip ordu güçlerine ait kentin doğu ve güney mahallelerindeki hedeflere saldırmasının ardından meydana geldiğini öne sürdü.

Söz konusu kaynak, her iki tarafın da karşılıklı ağır ve hafif silahlar kullandığını belirterek, çatışmada ölen, yaralanan olup olmadığına dair bilgi vermedi.

12 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri'nin dünkü açıklamasında, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tuhayta kentine rastgele attığı havan mermileri sonucu, aralarında çocukların da olduğu 12 sivilin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de yapılan istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA