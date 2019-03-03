Endonezya sarsılmaya devam ediyor.

Ülkenin Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Sigi bölgesinin 23 kilometre güneydoğusundaki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen, yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA