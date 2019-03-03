Avusturya Başbakanlığından yapılan açıklamada, "son yıllarda yaşanan göç dalgasıyla ülkeye gelen kişilerin demokrasi gibi temel değerleri reddettiği, suç olayları ve antisemitik eğilimlerde artış yaşandığı" iddiasında bulunularak, bu durumla ilgili "araştırma, önleme ve aydınlanma çalışmaları yapılmasının kaçınılmaz olduğu" savunuldu.

"Ülkenin temel değerlerini kabul etmeyen oluşumlara karşı" Din İşleri Dairesi, İçişleri, Eğitim ve Entegrasyon Bakanlıkları koordinasyonunda bağımsız bir kurumun oluşturulacağı belirtilen açıklamada, "Dokümantasyon Merkezi" olarak adlandırılan kurumun olası tehlikelere dair çalışmalar yürüteceği aktarıldı.

"Avusturya Direnişinin Dokümantasyon Arşivi (DÖW) örnek alınacak"

Açıklamada bu merkezin, Nazi döneminde katledilen Yahudilere yönelik çalışmalarıyla bilinen, aşırı sağcı neo-Nazi oluşumlara karşı mücadele yürüten Avusturya Direnişinin Dokümantasyon Arşivi (DÖW) örnek alınarak oluşturulacağı ifade edildi.

Ülkede hükümeti en çok eleştiren, özellikle kabinede yer alan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) bakanlarına karşı sert açıklamalarıyla öne çıkan DÖW'ün rol modeli olarak alınması dikkat çekti.

Açıklamada, oluşturulacak merkezin, Müslümanlara ait kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere "entegrasyonu engelleyici ve hukuka aykırı görüşlerin paylaşıldığı" sosyal medya platformlarını gözlem altında tutacağı, söz konusu oluşumlara dair yılık rapor yayınlanacağı da vurgulandı.

Son yıllarda Müslüman ve göçmenlere yönelik sert uygulamaları hayata geçiren hükümetin, ülkede yaşayan Müslümanları hedef gösterici ve ötekileştirici bu girişimi, Müslümanlara baskı ve yaptırımların artacağı yorumlarına neden oldu.

"Hükümet, siyasal İslam'la mücadele için seçildi"

Başbakan Sebastian Kurz konuyla ilgili açıklamasında, "siyasal İslam'a karşı Avusturya özgür toplumunun korunması gerektiğini" ileri sürdü.

Kurz, "Demokrasi, kadın-erkek eşitliği gibi temel değerlerin açıkça reddedildiği ve farklı bir toplum modeli oluşturulma çabalarını görmezden gelemeyiz. Bu yanlış gelişmeye her alanda yoğun bir şekilde karşı durulmalı, eğitim alanı, camiler, İslami dernekler ya da sosyal medya platformları gibi çeşitli alanlar. Başka şeylerin yanı sıra bu hükümet bunun için seçildi" dedi.

Merkezin kurulmasına dair bu yılın yaz aylarında bir yasa tasarısı hazırlanacağı, kurumun 2020'de faaliyetlerine başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA