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Dünya
AA 14.07.2023 22:52

Hunter Biden'ın avukatları Trump'ın hukuk ekibini uyardı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın avukatları, eski ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle oğul Biden ve ailesinin zarar görebileceği konusunda uyarı mektubu gönderdi.

Hunter Biden'ın avukatları Trump'ın hukuk ekibini uyardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bir avukatı, Trump'ın hukuk ekibine, sosyal medyadaki paylaşımlarının olası olumsuz etkilerine dikkati çeken bir mektup gönderdi.

Trump'ın Hunter Biden ile ilgili paylaşımlarının oğul Biden ve ailesine zarar verebileceği uyarısında bulunulan mektupta, geçmişte de Trump'ın paylaşımlarının, Kongre saldırıları, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yapılan saldırı ve eski Başkan Barack Obama'nın ailesinin konutunun yakınlarında şüpheli birinin gözaltına alınması gibi olaylarda etkisi olduğu öne sürüldü.

Hukuk ekibine, Trump'ı bu konuda uyarmaları çağrısında bulunulan mektupta, Trump'ın Beyaz Saray'da çıkan kokainin Hunter Biden'a ait olduğu imasının da doğru olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray'da kokain çıkmasıyla ilgili Trump'tan Hunter Biden iması
Beyaz Saray'da kokain çıkmasıyla ilgili Trump'tan Hunter Biden iması

Trump, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan kokainin, bir dönem uyuşturucu kullanan Hunter Biden'a ya da Başkan Biden'a ait olabileceğini ima etmişti.

Hunter Biden'ın vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına da tepki gösteren Trump, oğul Biden'ın yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili de eleştirilerde bulunmuştu.

Gizli Servis, Beyaz Saray'da çıkan kokainle ilgili soruşturmasını tamamlamış ancak herhangi bir şüphelinin tespit edilemediğini duyurmuştu.

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