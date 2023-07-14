Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.07.2023 22:49

KKTC Dışişleri Bakanı: Türkiye, daha güçlü yarınlara ilerlemeye devam edecektir

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7’nci yıl dönümüne ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı ve güçlü duruşu ile bölgesinde lider ülke olan anavatanımız Türkiye, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara ilerlemeye devam edecektir" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı: Türkiye, daha güçlü yarınlara ilerlemeye devam edecektir
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun 15 Temmuz'a ilişkin yazılı mesajını paylaştı.

Ertuğruloğlu, 15 Temmuz'un Türkiye ve Kıbrıs tarihinde iki kara leke olduğunu, 15 Temmuz 2016’da Türk milletinin milli iradesine yapılan hain saldırının, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü duruşu ve vatanın istiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan Türk milletinin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğradığını hatırlattı.

Türk milletinin, milli iradeye yapılan hain saldırıya tek yürek olarak karşı koyduğunu aktaran Ertuğruloğlu, Türk milletinin cumhuriyete, demokrasiye ve tüm bu kazanımlara canı pahasına sahip çıktığını hatırlattı.

Ertuğruloğlu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye’nin asla esir edilemeyeceğini ve bunun 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı ve güçlü duruşu ile bölgesinde lider ülke olan anavatanımız Türkiye, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara ilerlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin başlattığı Barış Harekatı sonrası Kıbrıs’a huzur ve güven geldi"

15 Temmuz 1974’te de Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hayalleri olan Rumların, Yunanistan’daki cuntanın da desteği ile Makarios’a karşı yaptığı darbe ile adada yeni bir kanlı dönemi başlattığını hatırlatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğinin tehlike düşmesi üzerine Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974’te adaya müdahale etmek zorunlu kaldığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin başlattığı Barış Harekatı sonrası Kıbrıs’a huzur ve güven geldiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Halen aşırı silahlanma içinde olan komşumuz Rumlar, geçmişte giriştikleri çılgınlıklardan ders çıkarmalı, her geçen gün her alanda daha da güçlenen Türkiye’nin Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını anlamalı ve Kıbrıs’ın gerçeklerini, iki komşu devlet olarak yan yana yaşamayı kabul etmelidir."

ETİKETLER
KKTC Terör Örgütü FETÖ 15 Temmuz
Sıradaki Haber
Trump'tan Biden'ın Avrupa'da yedek asker kararına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:01
Türkmenistan’ın nüfusu 7 milyonu aştı
22:58
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Darbeleri bir kez daha lanetliyorum
22:54
Hunter Biden'ın avukatları Trump'ın hukuk ekibini uyardı
22:54
Trump'tan Biden'ın Avrupa'da yedek asker kararına tepki
22:08
BM: Dünya Akdeniz'de gerçekleşen çocuk ölümlerini görmezden geliyor
22:12
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaleiçi geceleri bir başka güzel
Kaleiçi geceleri bir başka güzel
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Altun: Millet darbecilere darbe vurdu
İletişim Başkanı Altun: Millet darbecilere darbe vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ