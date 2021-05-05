İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) yapılan açıklamada, İtalya sınırında görevli Fransız polislerinin her ay onlarca 18 yaşından küçük refakatsiz çocuğu, Fransa yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ederek geri gönderdiği vurgulandı.

Açıklamada, polisin bunun için resmi evraklara çocukların bildirdiğinden farklı yaşlar ya da doğum tarihleri yazdığı, ayrıca Fransa'da sığınma talebinde bulunma hakları olduğunu belirtmeden yanlarında küçük yaşta çocukları bulunan aileleri de geri yolladığı ifade edildi.

Her ay en az 30 çocuk geri çevriliyor

Örgütün, Kasım 2020'de İtalya'ya geri gönderilen 6 refakatsiz çocukla yaptığı mülakatlarda, çocukların yaşlarını 18'den küçük olduğunu bildirmelerine ve hatta resmi evrak sunmalarına rağmen polislerin kayıtlara çocukları reşit gösterecek doğum tarihleri yazdığı açıklandı. Ayrıca, "HRW, Fransa'dan hızlıca çıkarılan 27 yetişkin ile de görüştü. Fransız yetkililer, görüşülen çocuk ve yetişkinlerden hiçbirine Fransa'dan sığınma talep edebileceklerini söylemedi" denildi.

Açıklamada, Kasım 2020'den bu yılın mayıs başına kadar bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının, gönüllüler ve avukatlarla yaptığı mülakatlar sonucu, polisin her ay en az 30 çocuğu bu şekilde geri çevirdiğinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Uyarıların altı çizildi

Bu geri göndermelerin çoğunun Fransa'nın Menton ile İtalya'nın Ventimiglia kentleri arasında gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Fransa hükümetinin, önceki yıllarda geri göndermelerin ülke yasalarını ve uluslararası hukuku çiğnediğine dair tekrar tekrar uyarıldığının altı çizildi.

Açıklamada, "Fransız yetkililer, sınır polisini Fransa yasalarına uyarak bir kişinin çocuk olduğuna dair makul bir ihtimal varsa söylediği yaşı kabul etmeleri konusunda uyarmalı. Çocuklar, Fransa çocuk koruma yetkililerine devredilmeli" değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca, sınır gözaltı merkezlerinin asgari insan hakları standartlarını taşıması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, refakatsiz çocukların ve çocuklu ailelerin buralarda tutulmaması gerektiği vurgulandı.

Polisin, kimin reşit olup olmadığına karar verme yetkisi yok

HRW Fransa Direktörü Benedicte Jeannerod, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sınır polisinin kimin 18 yaş üstü ya da altı olmadığına karar verme konusunda hukuki yetkisi olmadığını kaydetti.

Polisin bu tür muhakemede bulunmak yerine gençleri uygun bakım alacakları çocuk koruma yetkililerine yönlendirmesi gerektiğine işaret eden Jeannerod, Menton'daki gözaltı merkezinin çocuklar için travma yaratacak etkisi olduğuna dikkat çekti.