Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hostomel Belediye Başkanı Rus güçlerinin saldırısında öldü
[Fotoğraf: Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Basın Servisi]
Hostomel Belediye Başkanı Yuriy Prılıpko, Rus güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti.
Hostomel Belediye Başkanı Yuriy İlliç Prılıpko, Hostomel sakinlerine temel ihtiyaç malzemeleri dağıtırken Rus güçlerinin saldırısında yaşamını yitirdi.
2015 yılına kadar Irpin milletvekili olan Prılıpko, o yıldan bu yana Hostomel Belediye Başkanlığını yürütüyordu.
61 yaşındaki Prılıpko, 3 çocuk babasıydı.
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