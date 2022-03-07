Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Ukrayna vatandaşlarının topraklarını tahliye etme hakları olması gerektiğini vurgulayarak, “Rusya’nın insani koridorlara ilişkin tutumu tamamen etik dışı” açıklaması yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan bir yetkili ise “Tahliye koridorlarına ilişkin Rusya ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

"Rusya'nın Kalıbr seyir füzeleri tükendi"



Rusya'nın Kalıbr seyir füzelerinin tükendiğini söyleyen yetkili, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı uçaklar 100'den fazla değil, bunlardan 40'ı düşürüldü” ifadesini kullandı.

