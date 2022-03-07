Ateş hattında saldırılar artarak devam ediyor. Ordu görev yerinde. Siviller de topraklarını korumak için hazır bekliyor.

Görüntüler Lviv kentinden. Ailelerini güvenli yerlere gönderen siviller çatışma noktalarına geri dönüyor. Sosyal medyadan haberleşen bir grup sivil güvenli boş binalarda bir araya geliyor.

Öncesinde ise silah kullanma ve yakın çatışma eğitimi alıyorlar. Teorik eğitim alan siviller sonra sembolik çatışmalara giriyorlar.

Savaş öncesi bir şirketin satış müdürlüğünü yapan Oleksandr Krasıvskıy, " Burada silahla nasıl hareket edilir, silahla 'bina içinde' nasıl hareket edilir, bina içinde savaşırken ne beklemeliyiz gibi taktik eğitim alıyoruz" dedi.