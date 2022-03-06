Bomba seslerinin dinmediği Kiev'de genç çift evlendi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombaların susmasını fırsat bilen bir çift evlendi. Askeri kontrol noktasındaki nikahta genç çift ateş hattında 'evet' dedi.
Füzelerin yerini gökten yağan yapraklar, bomba seslerinin yerini alkış ve kahkahalar aldı.
Rusya'nın saldırıları aralıksız devam ederken, Ukraynalılar herşeye rağmen hayata dört elle tutunuyor.
Başkent Kiev'de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy sonunda evlendi. Gönüllü askerlik yapan çiftin nikahı kontrol noktasında kıyıldı.
Kontrol noktasında nikah
Duvak takan gelinin miğferini bir arkadaşı kafasının üzerinde tutmaya devam etti.
Ara ara kahkalarla bölünen törende 'evet'lerin söylenmesiyle birlikte Ukrayna nidaları yükseldi.
Bu sırada, havalanan İHA'lardan gelin ile damadın üzerine çiçek yaprakları atıldı.
Kiev Valisi Vitali Kiliçko'nun da katıldığı nikah, Ukrayna Milli Marşı'nın söylenmesiyle son buldu.
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