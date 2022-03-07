İlgili açıklamaya göre, sayılarına ilişkin bilgi verilmeyen İHA'lar, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Koalisyon uçakları Sana'yı vurdu

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait savaş uçakları, Husilerin kontrolündeki Sana'ya saldırı düzenledi.

Söz konusu hava saldırılarında Husilere ait askeri noktalar hedef alındı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı da koalisyon güçlerinin Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu ancak ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.