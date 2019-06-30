Hong Kong Free Press gazetesinde yer alan haberde, çoğunluğu beyaz ya da mavi giyinen kalabalığın, Hong Kong parlamentosuna yürüdüğü, parlamentonun önündeki parkta polise "Teşekkürler" tezahüratları yaptığı belirtildi.

Protestocuların, bu ay zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı organize edilen protestolardaki sert tutumu nedeniyle eleştirilen Hong Kong polisine destek vermek amacıyla bir araya geldiği aktarıldı.

Haberde, polis yanlısı göstericilerin, yasal düzenlemelere karşı yapılan gösteriler sırasında protestocuların, Hong Kong sokaklarına asılan afişleri parçalamış olmalarına tepki gösterdiği vurgulandı.

Göstericiler arasında Çin bayrağı taşıyanlar olduğu ve Hong Kong'un 1997'de Çin'e devrinin 22'nci yıl dönümü vesilesiyle yarınki kutlamalara katılım çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Yarınki kutlamalara önceki senelerden daha fazla katılım bekleniyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan ve şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenleme, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer, bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenleme çalışmalarının askıya alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin yönetiminin, Carrie Lam'ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu söylemişti.

Askıya alma kararını yeterli bulmayan göstericiler, tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Kaynak: AA