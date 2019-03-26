Hong Kong’dan ayrılmadan önce kaldıkları otelde konuşan kız kardeşlerden küçüğü, sığınma hakkı aldıklarını duyduktan sonraki hislerini, "Allah’ım çok mutlu oldum. Kendimi çok rahat hissettim. Unutulmaz bir olay" sözleriyle anlattı.

Suudi kız kardeşler, Hong Kong’da kaldıkları 6 ay içerisinde güvenlik nedeniyle 15 defa yer değiştirdiklerini ifade etti.

Güvenlik nedeniyle isimlerini ve yüzlerini gizlenmesini isteyen ve ismi açıklanmayan üçüncü bir ülkeden sığınma hakkı verilen 18 ila 20 yaşlarındaki 2 Suudi kız kardeş, babaları ve erkek kardeşleri tarafından dövüldüklerini ileri sürüyor.

Suudi kız kardeşlerin avukatı Michael Fiedler, kızların üçüncü bir ülkeye "insani vizeler" alarak seyehat ettiklerini doğruladı ve kız kardeşlerin güvenlikleri için sığınma hakkı tanıyan ülkeyi ifşa etmeyeceklerini duyurdu.

Hong Kong’daki Suudi Arabistan konsolosluğu ise, konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Suudi yetkililer vizelerini iptal etti

Suudi Arabistanlı kız kardeşler, kendi ifadelerine göre geçtiğimiz sene eylül ayında aileleri ile birlikte Sri Lanka’da tatil yaparken kaçtı.

Sığınma hakkı alacaklarını düşündükleri Avustralya’ya gitmek için Honk Kong’da aktarma yapmak isteyen kız kardeşler, Suudi Arabistanlı yetkililerle karşılaştı.

Suudi yetkililerin müdahalesi ile Avusturya vizeleri iptal edilen Suudi Arabistanlı kızlar, Honk Kong’da mahsur kaldı.

Bu olay ilk değil

Bu yıl başında, aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak için indiği Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed El Kunun, kendisini havalimanında bir odaya kapatmıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası Birleşmiş Milletler (BM), Kanun'a mülteci statüsü vermiş, daha sonra ise Kanun'a Kanada tarafından sığınma hakkı tanınmıştı.

Kaynak: Reuters