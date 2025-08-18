Açık 30.7ºC Ankara
Dünya
DHA 18.08.2025 09:53

Hong Kong'da ikiz pandaların doğum günü kutlandı

Hong Kong doğumlu ikiz pandalar Jia Jia ve De De'nin 1'inci yaş günleri kutlandı.

Hong Kong'da ikiz pandaların doğum günü kutlandı

Hong Kong'da doğan ikiz pandalar Jia Jia ve De De'nin, Hong Kong’daki Ocean Park’ta düzenlenen bir partiyle 1'inci yaş günleri kutlandı. Dişi panda Jia Jia ve erkek panda De De'nin, Çin merkezi hükümeti tarafından Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne hediye edilen ikinci panda çifti olan Le Le ve Ying Ying çiftinin çocukları olduğu belirtildi.

Bakıcılar, ikiz pandaların baş harfleri ve ‘1’rakamını taşıyan dondurulmuş bambu ve havuçlarla hazırlanmış buzlu bir doğum günü pastası hazırladı. Doğduklarında 122 ve 112 gram ağırlığında olan ikiz pandaların, şu an 30 kilo oldukları kaydedildi.

Jia Jia ve De De için iki yeni yaşam alanı açmayı hedefleyen Ocean Park yetkilileri, ikiz pandaların büyüme sürecini anlatan bir belgesel hazırlığında olduklarını açıkladı.

Hong Kong'da ikiz pandaların doğum günü kutlandı

Hong Kong'da doğan ikiz pandalar Jia Jia ve De De'nin, Hong Kong’daki Ocean Park’ta düzenlenen bir partiyle 1'inci yaş günleri kutlandı. Dişi panda Jia Jia ve erkek panda De De'nin, Çin merkezi hükümeti tarafından Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne hediye edilen ikinci panda çifti olan Le Le ve Ying Ying çiftinin çocukları olduğu belirtildi.

Bakıcılar, ikiz pandaların baş harfleri ve ‘1’rakamını taşıyan dondurulmuş bambu ve havuçlarla hazırlanmış buzlu bir doğum günü pastası hazırladı. Doğduklarında 122 ve 112 gram ağırlığında olan ikiz pandaların, şu an 30 kilo oldukları kaydedildi.

Jia Jia ve De De için iki yeni yaşam alanı açmayı hedefleyen Ocean Park yetkilileri, ikiz pandaların büyüme sürecini anlatan bir belgesel hazırlığında olduklarını açıkladı.

Hong Kong
