Güney Amerika ülkesi Honduras’ın Colon bölgesinin 55 kilometre açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.