Yeşilköy'deki özel bir hastanede, COVID-19 tedavisi için yoğun bakımda kalan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu iyileşti. Bu sabah hastaneden taburcu edilen Tutluoğlu'na hastane çalışanları tarafından çiçek takdim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla aracına kadar eşlik edilen Tutluoğlu, "Zaten bu hastanenin çalışanıyım. Doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış olduk. Tabii ki çok farklı bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]