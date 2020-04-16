Haber Giriş: Kaynak: AA
Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu alkışlarla uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, koronavirüs tedavisinin ardından taburcu oldu.
Yeşilköy'deki özel bir hastanede, COVID-19 tedavisi için yoğun bakımda kalan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu iyileşti. Bu sabah hastaneden taburcu edilen Tutluoğlu'na hastane çalışanları tarafından çiçek takdim edildi.
[Fotoğraf: AA]
Doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla aracına kadar eşlik edilen Tutluoğlu, "Zaten bu hastanenin çalışanıyım. Doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış olduk. Tabii ki çok farklı bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu koronavirüs taburcuSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 11:53
Son Haberler
- 12:37
- 12:34
- 12:31
- 12:38
- 12:27
Sıradaki Haber
Meşhed'de yaklaşık 100 sağlık personeli COVID-19'a yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz