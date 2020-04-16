İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Hüseyin Bahreyni, "Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde görevli sağlık personelinden şu ana kadar yaklaşık 100 kişi COVID-19'a yakalandı." dedi.

COVID-19'a yakalanan sağlık personelinden bir kısmının iyileştiğini aktaran Bahreyni, "Personelin bir kısmı hastanelerde tedavi altına alındı, bir kısmı ise evlerinde tedavi görüyor." ifadesini kullandı.

Bahreyni, Meşhed'de virüse yakalanan sağlık personelinden hayatını kaybeden olmadığını belirtti.

Sağlık personelinin çabalarından övgüyle söz eden Bahreyni, "Rezevi Horasan'daki doktor, hemşire ve diğer tıbbi ve destek personeli dahil tüm sağlık savunucularının 55 gündür süren koronayla mücadelesi övgüye değer ve takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.