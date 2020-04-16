Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Worldometer
Endonezya'da COVID-19 vaka sayısı 5 bin 516'ya çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da koronavirüs (COVID-19) salgınında 380 kişi daha enfekte oldu, toplam vaka sayısı 5 bin 516'ya yükseldi.
Konuya ilişkin açıklama Endonezya Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde toplam can kaybının 496'ya çıktığını, vaka sayısının ise 380 artarak 5 bin 516'ya ulaştığını duyurdu.
Açıklamada taburcu olan hastalara ilişkin bilgi verilmezken, 40 bine yakın vatandaşa COVID-19 testi uygulandığı ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 226'ya yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 90 bini aşmış durumda.
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