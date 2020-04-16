Konuya ilişkin açıklama Endonezya Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde toplam can kaybının 496'ya çıktığını, vaka sayısının ise 380 artarak 5 bin 516'ya ulaştığını duyurdu.

Açıklamada taburcu olan hastalara ilişkin bilgi verilmezken, 40 bine yakın vatandaşa COVID-19 testi uygulandığı ifade edildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bin 226'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 90 bini aşmış durumda.