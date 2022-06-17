Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 07:00Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Hologram Zelenskiy, Ukrayna'nın 'imparatorluğu' yeneceğine söz verdi
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Paris ticaret fuarına hologramla katılarak mesaj gönderdi. Rusya'yı Star Wars'ta düşmana benzeterek, “İmparatorluğu yeneceğiz” dedi.
Paris'teki bir konferansa büyük teknoloji firmalarından yardım istemek için hologram olarak katılan Zelenskiy, Star Wars'a atıfta bulundu.
VivaTech ticaret fuarında yüzlerce kişiye, teknoloji firmalarına Ukrayna'yı tamamen dijital bir demokrasi olarak yeniden inşa etmek için eşsiz bir şans sunduğunu söyledi.
Zelenskiy, "Hükümet liderlerine hitap etmek için bir hologram kullanması alışılmadık bir durum ama Star Wars'un uygulamaya koyduğumuz tek yönü bu değil" dedi.
Rus kuvvetlerini Star Wars'ta düşmana benzeterek, “İmparatorluğu da yeneceğiz” dedi.
Hükümetin önümüzdeki haftalarda İsviçre'deki bir konferansta dijital bir hükümet oluşturacak bir planın ayrıntılarını ortaya koyacağını söyledi.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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