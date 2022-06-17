Independent'ta yer alan habere göre, Tesviye, Topluluklar ve İskân Dairesi tarafından yayınlanan raporda 480'i en az bir çocuklu, 660 hanenin evsiz kaldığını ortaya koydu.

Bakanlık, Ukrayna vatandaşları için "bozuk" mülteci planlarına başkanlık etmekle suçlanıyor.

Mültecilerin oda sunan kişilerle “eşleşmesini” sağlayan Homes for Ukraine (Ukrayna için Evler) programı kapsamında şimdiye kadar toplam 51 bin 800 kişi gelirken, 25 bin 400 kişi mültecilerin İngiltere'deki akrabalarına katılmasına olanak tanıyan aile planına girdi.

Onlarca kişi evsiz kaldığı için geri dönmek zorunda kaldı

Rakamlar, evsiz kalan 10 haneden yedisinin (480) aile planı kapsamında geldiğini ve bunların yüzde 62'sinin konutun "varışta müsait veya uygun olmaması" nedeniyle evsiz kaldığını, geri kalan 175'inin ise evsiz kaldığı için evlerini terk ettiğini gösteriyor.

Ukrayna için Evler programı kapsamında evsiz olarak kayıt yaptıran 145 haneden 55'i kalacak yer müsait olmadığı veya uygun olmadığı için, 90'ı ise düzenleme bozulduğu için ayrıldı.

Verilere göre, şimdiye kadar evsiz olarak kayıt yaptıran sadece 140 haneye alternatif konut sağlandı.

Haber, The Independent'ın İngiltere'ye sığınmak isteyen binlerce Ukraynalı'nın tüm ailelerin tek kişilik odaları paylaştığı aşırı kalabalık konaklama birimlerinde yaşamaya zorlandığını açıklamasının ardından geldi.

İşçi Partisi Milletvekili ve seviye atlama komitesi başkanı Clive Betts, Ukraynalı ailelerin evsiz kalması gerçeğinin “tamamen önlenebilir” olduğunu söyledi ve bakanlardan aile planında evsiz kalan kişilerin Homes for Ukraine programı kapsamında yeniden eşleşmelerine izin vermelerini istedi.