The Verge'de yer alan habere göre, şirket çalışanlarının imzalaması için teşvik edilen mektup, SpaceX COO’su Gwynne Shotwell’e gönderildi.

Henüz kaç çalışanın imzaladığı bilinmiyor, ancak yüzlerce yanıt ve birçok çalışanın mesajı onaylaması ile şirket içerisinde tepki uyandır

The Verge tarafından incelenen mektup, Musk'ın eylemlerinin ve kendisine yönelik son cinsel taciz iddialarının SpaceX'in itibarını nasıl olumsuz etkilediğini anlatıyor.

Belge, mektubu yazarken “cinsiyet, etnik köken, kıdem ve teknik roller yelpazesinde çalışanların iş birliği yaptığını” iddia ediyor.

Mektubu hangi SpaceX çalışanlarının yazdığı bilinmiyor; mektubu dahili sohbet sistemine gönderen çalışanlar, yorum taleplerine cevap vermedi.

"Elon'un davranışı utandırıyor"

Mektupta, "Elon'un kamusal alandaki davranışı, özellikle son haftalarda bizim için sık sık dikkatimizi dağıtan ve utandıran bir kaynaktır" deniyor.

"CEO'muz ve en önde gelen sözcümüz olarak Elon, SpaceX'in yüzü olarak görülüyor. Elon'un gönderdiği her Tweet, şirketin fiili bir kamu açıklamasıdır. Ekiplerimize ve potansiyel yetenek havuzumuza, mesajlarının işimizi, misyonumuzu veya değerlerimizi yansıtmadığını açıkça belirtmek çok önemlidir."

SpaceX COO’su Gwynne Shotwell, şirket çapında gönderdiği bir e-postada Musk’ı destekledi. Suçlamaların yanlış olduğunu düşünen Shotwell, Musk’ın açıklamalarının bireysel fikirlerini yansıttığını aktardı.

Elon Musk ise henüz cevap vermedi.