Washington Post'a konuşan kaynaklar, hükümet ajanlarının şirketleri ziyaret ederek çiplerinin ve diğer bileşenlerinin Rus radarlarına, insansız hava araçlarına, tanklarına, yer kontrol ve diğer silah sistemlerine nasıl girdiğini sorgulamaya başladı.

Bir Ticaret Departmanı yetkilisi , "Amacımız bunu ABD'li tedarikçiye kadar takip etmeye çalışmak ve bu silah sistemine nasıl girdiğini bulmak. “Bir silah sisteminde bir çipin bulunması, o şirket hakkında soruşturma açtığımız anlamına gelmez. Yine de yaptığımız şey, o şirketin çipinin bu sisteme nasıl girdiğine dair bir soruşturma açtık " dedi.

Yaptırımlar ihlal edildi mi?

Etkilenen işletmelerden birinin avukatı Washington Post'a, araştırmacıların teknoloji şirketlerinin ürünlerini tedarik zincirinde yer almış olabilecek aracılar da dahil olmak üzere belirli bir firmalara satıp satmadıklarını soran "geniş bir ağ" oluşturduğunu söyledi.

Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısını başlatmasının ardından ABD ve müttefiklerinin çoğu, Rus savunma firmalarına bilgisayar çiplerinin satışını yasakladı ve ülkeden diğer alıcılara teslimatlara kısıtlamalar getirdi.

Hareket, Kırım'ın ilhakının ardından 2014'te getirilen yaptırımları daha da sıkılaştırdı.

Saldırıdan önce, temel çipler kısıtlama olmaksızın Rus alıcılara satılabilirken, daha karmaşık ürünler ihracatçıların ABD hükümetinden özel bir lisans almasını gerektiriyordu.

Federal soruşturma, ABD, İngiltere ve diğer bazı ülkelerdeki STK'lar ve düşünce kuruluşları tarafından, Ukrayna'daki Rus askeri donanımında Batı yapımı Amerikan bilgisayar çipleri keşfedildiğini iddia eden raporları takip ediyor.