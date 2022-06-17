Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.

Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırının düzenlendiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

