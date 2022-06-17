Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 05:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Alabama polisinin yaptığı açıklamaya göre, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesine yerel saatle 18.00 sularında düzenlenen silahlı saldırıda kilise içinde bulunan 3 kişi vuruldu.
Vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirten polis yetkilileri, diğer iki kişinin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Polis, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Saldırının düzenlendiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
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