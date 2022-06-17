Fildişi Sahili'nde itfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın batısındaki Mossikro Mahallesi'nde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Toprak altında kalanlar olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Başbakan Patrick Achi olay mahalline giderek incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AFP]

Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.

Abidjan'da 2018 Haziran'da aşırı yağışlar nedeniyle 18, 2020 Haziran'da 13 kişi yaşamını yitirmişti.