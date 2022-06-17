Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fildişi Sahili'nde toprak kayması: 6 ölü
[Fotoğraf: AFP]
Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi. Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.
Fildişi Sahili'nde itfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın batısındaki Mossikro Mahallesi'nde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Toprak altında kalanlar olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Başbakan Patrick Achi olay mahalline giderek incelemelerde bulundu.
[Fotoğraf: AFP]
Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.
Abidjan'da 2018 Haziran'da aşırı yağışlar nedeniyle 18, 2020 Haziran'da 13 kişi yaşamını yitirmişti.
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