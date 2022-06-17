Burkina Faso Haber Ajansına göre, Centre-nord bölgesinin Namentenga ilçesinde kimliği belirsiz terörist gruplarca saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6'sı gönüllü milis 10 kişi öldü. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Burkina Faso'da son dönemde güvenlik durumu giderek kötüleşiyor.

Sahel bölgesinde yer alan Seytenga ilçesine hafta sonu düzenlenen saldırıda 86 sivil yaşamını yitirmişti.

Aynı ilçeye 9 Haziran'da düzenlenen terör saldırısında 11 jandarma hayatını kaybetmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.