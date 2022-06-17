Çin'in Şanghay kentinde COVID-19 salgınını kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler, Japon firmalarının üretim kapasitelerini etkiliyor.

Buna göre Toyota, bugünden itibaren Japonya'daki Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durduracak.

Japon firma, haziran ayı küresel bazdaki üretiminin 750 bine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Toyota, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı 9,7 milyon küresel araç üretim hedefini ise koruduğunu açıkladı.