Rusya'nın GRU askeri istihbaratının bir ajanı olmakla suçlanan 36 yaşındaki Sergey Vladimirovich Cherkasov, Viktor Muller Ferreira'nın sahte kimliğini kullanarak savaş suçları mahkemesine içeri girmek için olağanüstü bir girişimde başarılı olduğuna inanarak Nisan ayında Hollanda'ya uçtu.

Ancak Cherkasov, batılı istihbarat görevlileri tarafından çoktan öğrenilmişti. Görevini almak için geldiğinde, Hollandalı göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındı ​​ve yıllarca süren hazırlıkların ardından Brezilya'ya geri gönderildi.

O sırada UCM, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarını soruşturmaya başlamıştı.

The Guardian'da yer alan habere göre Cherkasov başarılı olsaydı, mahkemenin e-posta sistemlerine erişebilir ve sunulan belgeleri veya kanıtları kopyalayabilir, kurcalayabilir veya imha edebilirdi.

Açıklamada, söz konusu kişinin oluşturduğu "tehdit potansiyelinin çok yüksek" olduğu belirtilerek, UCM'deki bir casusun "Rus istihbarat servisleri için çok değerli olabileceği" ifade edildi.

UCM Başsavcısı Kerim Han, geçen ay, mahkemenin yetkisine giren suçların araştırılması için Ukrayna'ya adli tıp uzmanı, destek personeli ve müfettişten oluşan 42 kişilik araştırma ekibi gönderildiğini açıklamıştı. Han, gönderilen heyetin, Ukrayna'da işlenen muhtemel "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suçları" araştıracağını bildirmişti.