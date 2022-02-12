Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollandalı hava yolu şirketi KLM Ukrayna'ya tüm uçuşlarını iptal etti
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, savaş tehdidi nedeniyle Ukrayna'ya tüm uçuşlarını iptal etti.
Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM basın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, normalde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e günde iki sefer yapan şirketin bu gece planlanan dahil Ukrayna'ya yönelik tüm uçuşları durduruldu.
KLM'nin Ukrayna hava sahasını da kullanmayacağı bilgisi paylaşıldı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.
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