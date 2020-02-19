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Hollandalı çiftçiler hükümeti protesto etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan çiftçiler hükümetin tarım politikasını protesto etti.
Ülkenin farklı kentlerinden traktörlerle gelen binlerce çiftçi, Lahey kentinin Koekamp Meydanı'nda toplandı.
Traktörlerle ara yolları, sahili ve şehir içindeki tramvay yollarını kullanan göstericiler, trafikte aksamaya neden oldu.
Çiftçiler, şehir merkezindeki tramvay yollarını ve bazı noktaları kapattı.
Kapatılan yolların trafiğe açılması için çiftçileri uyaran polis, tehlike oluşturan iki kişiyi gözaltına aldı.
Göstericiler, hükümetin azot oksit emisyonlarıyla ilgili uyguladığı standartlardan şikayetçi.
Etiketler: Hollanda Hollandalı Lahey azot oksit protestoSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 18:18
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