Petra Turizm Kalkınma İdaresi Kanununda değişiklik önerisi pazar günü Ürdün Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinde görüşüldü.

Mecliste yapılan oylamada milletvekilleri, Turizm ve Eski Eserler Komisyonunun hazırladığı yeni yasa tasarısını reddetti. Tasarı, Petra'da yabancıların mülk edinmesini önlemeye uygun değişikliklerin yapılması için komisyona geri gönderildi.

Temsilciler Meclisinin reddettiği değişiklik önerisi, Ürdünlülerin yüzde 51'den fazlasına sahip olması şartıyla yabancıların bölgede gayrimenkul edinmelerine izin veriyordu.

[Petra Antik Kenti 2 bin 400 yıllık gizemli bir tarihe sahip. | Fotoğraf: AA]

Milletvekillerinin özellikle İsraillilerin bölgeden toprak almasının önünü açacağı endişesiyle tasarıya karşı çıktığı belirtiliyor. Aslında İsrail'in Petra antik kentine ilgisi göz önüne alındığında bu endişenin yersiz olmadığı söylenebilir.

Geçen yıl ağustos ayında Petra'nın batısındaki Hazreti Harun'un makamında yaklaşık 500 İsrailli turistin Yahudi ayinleri yaptığını gösteren videoların yerel haber sitelerinde yayımlanmasının ardından Ürdün burayı da kapatma kararı almıştı.

"Antik bölgeyi kapsamıyor" çıkışı

Değişiklik tasarısını hazırlayan Turizm ve Eski Eserler Komisyonunun Başkanı Hasan el-Acarame, yaptığı açıklamada, Petra bölgesiyle ilgili endişeleri anladığını ancak meclise sundukları önerinin antik bölge dışındaki topraklarla ilgili olduğunu söyledi.

Acarame, "Petra ve Vadi Musa halkının, turistik bölgelerdeki arazilerinden yararlanmaları meşru bir haktır. Mevcut kanun, burada bir kişinin arazisini kardeşine dahi satma hakkı tanımıyor." dedi.

[Petra Antik Kenti 2 bin 400 yıllık gizemli bir tarihe sahip. | Fotoğraf: AA]

İsrail'le normalleşme çabası mı?

Ürdün hükümet politikalarına muhalif kimliğiyle bilinen milletvekili Sidah el-Habbaşene ise Ürdünlü olmayanların bölgede mülkiyet edinmesine izin vermenin İsraillilerin Petra'dan arazi almalarının önünü açacağını söyledi.

Habbaşene, "İsrailliler Petra'yı kendileri için turizm alanı olarak tanıtıyorlar. Bu durum da siyonist emelleri doğruluyor. Bu adım İsrail ile normalleşmenin bir parçasıdır ve İsrail bu konuda Ürdün'e baskı yapıyor." diye konuştu.

Milletvekili Habbaşene, tehlikenin, hükümetin tasarıyı yedinci kez Temsilciler Meclisine sunma ısrarında yattığını dile getirdi.

Öte yandan, Petra Bölge İdaresi Baş Komiseri Süleyman Fercat, yasa tasarısının Ürdün'ün en önemli turizm bölgelerinden biri olan Petra'nın daha fazla ziyaretçi çekmesine katkıda bulunmasını amaçladığını ifade etti.

Petra antik kenti, 2007'de dünya çapında yaklaşık 70 milyon kişinin katıldığı ve aylar süren oylama sonucunda dünyanın yeni yedi harikasından biri seçilmişti.