Esed rejimi İdlib'de hastaneleri hedef almayı sürdürüyor
Saldırılarıyla insanlık suçu işleyen Esed rejimi, İdlib'de hastaneleri hedef almayı sürdürüyor. Sermin beldesinde binlerce sivilin tedavi gördüğü hastane bombalandı. Enkaza dönen hastaneyi TRT Haber ekibi görüntüledi.
İdlib şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Sermin beldesinde yer alan hastane, rejimin geçen haftaki bombardımanında hedef alındı.
65 personelin çalıştığı hastanenin koridorlarına adeta ölüm yağdı.
Tıbbi malzemeler, ilaçlar kullanılamaz hale geldi.
Hedef alınan belde 35 bin nüfusluydu
Hastanenin bulunduğu Sermin 35 bin nüfusluydu. Diğer bölgelerden de göç gelince nüfusu 60 bini bulmuştu.
Ancak rejim, sivilleri burada da rahat bırakmadı; kalabalık sokaklardan geriye enkaz kaldı.
Saldırılar nedeniyle belde neredeyse 24 saatte boşaldı.
Rejim savaş suçu işliyor
Hastanelerin hedef alınması uluslararası hukuka göre savaş suçu. Ancak rejim buna aldırış etmeden, yerleşim yerlerinin yanı sıra sağlık kuruluşlarına da saldırıyor.
Kamera: Bülent Serin