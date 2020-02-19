İdlib şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Sermin beldesinde yer alan hastane, rejimin geçen haftaki bombardımanında hedef alındı.

65 personelin çalıştığı hastanenin koridorlarına adeta ölüm yağdı.

Tıbbi malzemeler, ilaçlar kullanılamaz hale geldi.

Hedef alınan belde 35 bin nüfusluydu

Hastanenin bulunduğu Sermin 35 bin nüfusluydu. Diğer bölgelerden de göç gelince nüfusu 60 bini bulmuştu.

Ancak rejim, sivilleri burada da rahat bırakmadı; kalabalık sokaklardan geriye enkaz kaldı.

Saldırılar nedeniyle belde neredeyse 24 saatte boşaldı.

[Esed rejiminin hedef aldığı Sermin beldesi | Fotoğraf: TRT Haber]

Rejim savaş suçu işliyor

Hastanelerin hedef alınması uluslararası hukuka göre savaş suçu. Ancak rejim buna aldırış etmeden, yerleşim yerlerinin yanı sıra sağlık kuruluşlarına da saldırıyor.

Kamera: Bülent Serin