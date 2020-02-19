Olay Galler'in başkenti Cardiff'te yaşandı.

ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir adam aracını süpermarketin önüne park etti..

Ancak parasını aldıktan sonra arkasını döndüğünde soyguncu ile karşı karşıya geldi.

77 yaşındaki adamla soyguncu arasında arbede yaşandı.

Yaşlı adam, soyguncuya yaşından beklenmeyen bir çeviklikle karşılık verdi..

Karşısında sıkılı yumruklarla kendini koruyan adama daha fazla direnemeyen soyguncu ise geri adım atarak uzaklaştı..

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında açıklama yapan polis, yaşlı adamın durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.