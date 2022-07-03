EXPO 2023'ün ev sahibi Kahramanmaraş, Hollanda'daki Expo 2022 Fuarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesi ile Türkiye'yi Onikişubat Belediyesi temsil etti.

Türkiye'den götürülen çiçeklerle Hollanda'da "Ay Yıldızlı Bahçe" oluşturuldu.

Türk bayrağı motifli 'Türkiye köşkü'nün açılışı yapıldı

Expo 2022'de "Çevre Dostu Köşk" teması kapsamında Türk bayrağı motifli Türkiye köşkü açıldı.

Köşkün açılışını, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gerçekleştirdi.

Mahçiçek "Gerçekten Kahramanmaraş güzel bir şehir; görmeyen, bilmeyen geldiği zaman, gördüğü zaman hayran olur. Kültürüyle, tabiatıyla, ekonomisiyle mükemmel bir şehir. Önümüzdeki sene Kahramanmaraş'ta öyle umuyoruz ki 45 ila 50 ülke bizim Expo'muza katılacaklar" dedi.

Türkiye köşkünde, ceviz oymacılık, ebru, hat ve cam işleme sanatından örnekler yer aldı.

Maraş dondurması ikram edildi

Hollanda'da düzenlenen Expo 2022'ye kahramanmaraş lezzetleri damga vurdu.

Etkinlikte kentin tescilli markaları Maraş dondurması ile tarhana ikram edildi. Dondurma şovu da katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

