Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kore Yarımadası'nın ve dünya güvenliğinin hızla kötüye gitmesiyle mücadele için ülkenin savunma kapasitesini acil şeklide geliştirmek gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden’ın, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdiği 3’lü zirvede ele aldığı askeri iş birliği sert şekilde kınandı.

"Kuzey Kore egemenliğini ve çıkarlarını savunacak"

Kuzey Kore'nin egemenliğini ve çıkarlarını savunacağı belirtilen açıklamada, bölgede barış ve güvenliği sağlamak için görevini yerine getireceği bilgisi verildi.

ABD, Japonya, Güney Kore liderlerini 2017'den beri ilk kez buluşturan zirvede, Kuzey Kore'nin olası nükleer denemesine karşı üçlü iş birliği vurgusu yapılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen iki lider, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin tehdit ettiği Hint-Pasifik'te üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir birliğine varmıştı.