Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollanda'da tren otobüsü ikiye böldü
Hollanda'da otobüs, hemzemin geçitte sıkıştı. Şoför, demir yoluna çıkarak treni uyarmaya çalışsa da işe yaramadı. Tren, çarptığı otobüsü ikiye böldü.
Hollanda'nın Bergen op Zoom bölgesinde feci bir kaza meydana geldi. Otobüs, hemzemin geçitte sıkıştı.
Otobüsün şoförü, tehlikeyi göze aldı. Demir yoluna çıkarak yaklaşan treni uyarmaya çalıştı. Ancak çabası işe yaramadı.
Tren, otobüse çarparak aracı ikiye böldü. Otobüs metrelerce sürüklendi.
O anlar, bir otomobil şoförünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: Hollanda Otobüs Tren Kazası
Son Haberler
- 19:12
- 18:59
- 18:41
- 18:37
- 18:35
Sıradaki Haber
İtalya'da saksafonlu beyin ameliyatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz