Hollanda'nın Bergen op Zoom bölgesinde feci bir kaza meydana geldi. Otobüs, hemzemin geçitte sıkıştı.

Otobüsün şoförü, tehlikeyi göze aldı. Demir yoluna çıkarak yaklaşan treni uyarmaya çalıştı. Ancak çabası işe yaramadı.

Tren, otobüse çarparak aracı ikiye böldü. Otobüs metrelerce sürüklendi.

O anlar, bir otomobil şoförünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.