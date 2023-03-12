Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 06:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollanda'da polis çevrecilere müdahale etti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hollanda'da polis yolu kapatan çevrecilere tazyikli su ile müdahale etti. Kendilerini ağaca bağlayan eylemciler demir kesme makineleriyle ağaçtan ayrıldı. Göstericiler 683 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Hollanda'da "Yok Oluş İsyanı" adlı grubun organizasyonuyla toplanan yaklaşık 3 bin kişi parlamentoya giden yolu kapattı.
Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını protesto etti.
Eylemciler “Ağaç ek, fosili durdur”, “B gezegeni yok” yazılı pankartlar taşıdı. Polis, eylemin yapıldığı bölgenin gösteriye yasaklı olduğu uyarısını yaptı.
Uyarıların dikkate alınmaması üzerine polis gruba müdahale etti. Göstericilere tazyikli su sıkan polis, yolu terk etmeyenleri gözaltına aldı.
Polis, kendilerini ağaca bağlayan bazı eylemcileri de demir kesme makineleriyle ağaçtan ayırdı. Eylemci grup, 683 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Etiketler: Hollanda
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