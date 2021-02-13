Hollanda'da Müslümanların kurduğu NIDA Partisi, Hazreti Muhammed'e hakaretin suç sayılması ve cezalandırılması için toplanan 124 bin 170 imzanın yer aldığı dilekçeyle konuya dikkat çekti.

Lahey'de dilekçeyi temsil eden pano, Parlamento’nun bulunduğu Binnenhof meydanındaki Şövalye salonunun kapısına asıldı.

Panoda İslam karşıtlığına tepkinin dile getirildiği açıklama da yer aldı.

"Dilekçe meclis tarafından kabul bile edilmedi"

NIDA Partisi milletvekili adayı Nurullah Gerdan, geçen yıl Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaretinden sonra Temsilciler Meclisinde oturum düzenlenip yasa çıkarılması için imza topladıklarını söyledi:

"Genelde bir konu hakkında en az 40 bin imzalı dilekçe meclise sunulduğu zaman oturum düzenleniyor fakat biz yaklaşık 125 bin imza toplamamıza rağmen bu yapılmadı. Hatta dilekçe meclis tarafından kabul bile edilmedi. Dilekçeyi ifade özgürlüğüne aykırı olarak gören milletvekilleri ve bazı hükümet yetkilileri imza atanlar için 'teröristleri destekliyorsunuz' diye maalesef hakarette bulundu."

Gerdan, mevcut hükümetten artık bir şey beklemediklerini ifade ederek, "Yeni hükümete çağrı yapmak ve kamuoyunda dikkat çekmek için bugün bu eylemi yaptık. Siyasetçiler bu dilekçeye imza atanları görmezden geliyor ve hiçe sayıyorlar." dedi.

17 Mart'ta ilk defa genel seçimlere katılacak olan NIDA partisinin Rotterdam, Lahey ve Almere kentlerinde toplam 4 belediye meclis üyesi bulunuyor.