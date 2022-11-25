Hollanda Hastaneler Birliğince (NVZ), Finance Ideas Kurumuna ülkede bulunan 56 hastanede araştırma yaptırıldı.

Haberde, ülkede enflasyonun yüksek olması ve personel ve enerji maliyetlerinin artışı nedeniyle hastanelerin yüzde 90'ının gelecek yıl zarar etme riski ile karşı karşıya olduğu bilgisi yer aldı.

Hastanelerin artan enerji ve ücret maliyetlerini karşılamak için daha fazla gelir elde etmek amacıyla sağlık hizmeti ücretlerini artırmasına izin verilmediği aktarılan haberde, bu nedenle yardım talep edilen Sağlık Bakanlığının hastaneleri yardım için sağlık sigorta şirketlerine yönlendirdiği kaydedildi.

"Hastaneler tüm kaynaklara ihtiyaç duyuyor"

NVZ Başkanı Ad Melkert’in araştırmanın sonucunu “rahatsız edici” olarak değerlendirdiği, sağlık sigorta şirketlerinin buna henüz yanaşmadıklarına ve zamanın giderek daraldığına dikkati çektiği vurgulandı.

Haberde Melkert’in, “Hastaneler artık tam da şimdi hastaları için en iyi bakıma, sağlık uzmanları için iyi çalışma koşullarına ve yakın zamanda imzalanan Entegre Bakım Anlaşmasının uygulanmasına yatırım yapmak için tüm kaynaklara ihtiyaç duyuyor.” ifadelerine de yer verildi.