Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve diğer sendikaların çağrısıyla, ülkenin kuzey bölgesinde başlayan 24 saatlik grev, 31 Ağustos'a kadar farklı bölgelerde dönüşümlü devam edecek.

Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirlerin bulunduğu ülkenin batı bölgesinde cuma günü 24 saatlik grev yapacak demir yolu çalışanları, gelecek pazartesi başkent Amsterdam'ın bulunduğu kuzey-batı bölgesinde, salı günü ülkenin ortasında bulunan kentlerde, çarşamba günü ise doğu ve kuzey bölgelerinde greve gidecek.

Kuzey bölgesinde yapılan grev nedeniyle bugün ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

Sendikalar, ülkedeki enflasyonun yükselmesi ve alım gücünün düşmesi nedeniyle NS çalışanlarının aylık maaşının brüt 100 euro artırılmasını ve çalışanların bir kereye mahsus 600 avro ödeme yapılmasını talep ediyor.

NS ise talebin fazla olduğunu belirterek, COVID-19 krizi nedeniyle hala mali açıdan zor durumda olduklarını savunuyor.

FNV, grevlerden sonra NS'nin hala taleplerini kabul etmemesi halinde ulusal grevlerin yapılacağını duyurdu.