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Hollanda'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 289'a çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 112 artarak 4 bin 289'a ulaştı.
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 112 artarak 4 bin 289'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 10 bin 281 oldu.
COVID-19 görülen kişi sayısının 806 artarak 36 bin 535'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 112 artışla 4 bin 289'a yükseldi.
Etiketler: Hollanda koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 16:23
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