Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları", Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, "Doktor Hamid, cuma sabahı tıbbi ihmalin yol açtığı beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

"Kasıtlı bir suikast" iddiası

Hamid'in hapishanede ölmesinin sıradan bir durum olmadığı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin komaya giren Hamid'i hastaneye nakletmeden önce birkaç saat beklettiği ve bunun "kasıtlı bir suikast olduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, önce kalp ameliyatı (kalp kateterizasyonu) için aylarca oyalandığı, sonra da felç geçirip komaya girdiğinde saatlerce hastaneye nakledilmeden bekletildiği iddia edilen Hamid'in ölümünden Suudi Arabistan yönetiminin sorumlu olduğu ve bu suçlara sessiz kalınması durumunda daha çok tutuklunun yaşamını yitirebileceği belirtildi.

Akademisyen Ahmed Bin Raşid Bin Sayyed da Hamid'in vefatını doğrulayan bir tweet paylaştı. Sayyed paylaşımında, "2013'ten bu yana tutuklu bulunan akademisyen ve düşünür Dr. Hamid'in ölümünü öğrenmiş bulunuyorum. Cuma günü öğleyin memleketi Bureyde'nin el-Kusiy'a bölgesinde cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

Sayyed, Hamid'in 9 Nisan'da beyin felci geçirdiğini aktardı.

"Tıbbi ihmal ölümüne sebep oldu"

Öte yandan Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan ülkenin tanınmış alimlerinden Selman Avde'nin oğlu Abdullah Avde de Hamid'in ölümünü teyit eden bir paylaşımda bulundu.

"Saatlerce hücresinde beklettiler"

Avde, "Hapishanedeki kasıtlı tıbbi ihmal ölümüne sebep oldu. İlk önce kalp ameliyatını geciktirdiler ve geçirdiği beyin felci nedeniyle bayıldıktan sonra da saatlerce hücresinde beklettiler" ifadelerini kullandı.

Aktivist Said Bin Nasır Gamidi de Hamid'in ölümü hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Gamidi, "2013'ten bu yana tutuklu bulunan büyük mücadeleci ve ünlü reformcu Dr. Abdullah Hamid vefat etti. Hamid, cuma öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bureyde'de toprağa verilecek" ifadelerine yer verdi.

Aktivist Alya Hazlul ise Abdullah Hamid'in ölümünden duyduğu üzüntüyü Twitter hesabından, "Öldürmedi, şiddete çağırmadı, hiçbir suç işlemedi. Kıymetli ülkemizin daha iyisini hak ettiğini düşünüyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

Suud makamlarından henüz açıklama yok

Suudi Arabistan makamları ise Hamid'in ölümü konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Abdullah Hamid, Suudi Arabistan Sivil ve Siyasi Haklar Derneği'nin kurucusu ve Suudi Arabistan'da reform çağrılarının öne çıkan yüzlerinden biri olarak biliniyordu.

9 Nisan'da komaya girmişti

Londra'da raporlar yayınlayan bir ekiple Suudi Arabistan'daki insan haklarını belgeleyen El-Kıst (Al Qst) İnsan Hakları Kuruluşuna göre, Mart 2013'te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edilen Hamid, başkent Riyad'daki El-Hair Hapishanesi'nde 9 Nisan'da komaya girmişti.