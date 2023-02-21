Sağlık ve Gençlik Bakım Müfettişliğinden (IGJ) yapılan açıklamada, 2022'de 95 sağlık çalışanının sahte diploma veya mesleki uygulama sertifikasıyla çalıştığının tespit edildi belirtildi.

Buna ek olarak 11 sağlık çalışanının sabıka kaydında (VOG) usulsüzlük yaptığı belirlendi.

Sahte diploma ya da sertifikayla sağlık sektöründe çalıştığı tespit edilen kişi sayısının 2020'de 20'nin altında, 2021'de 40'ın altında olduğu kaydedilen açıklamada, bu sayının 2022'de iki katından fazla arttığı ifade edildi.

Sağlık sektöründeki işverenlerin, çalışanlarının diploma ve belgelerini daha iyi incelemeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, söz konusu sayıların gerçeği ne kadar yansıttığının bilinmediğine ve bunun "buzdağının görünün yüzü" olabileceğine işaret edildi.

Sahte diploma ve belgeyle çalışanların hastalar açısından risk oluşturduğuna değinilen açıklamada, işverenlerin şüpheli hallerde durumu savcılığa bildirme yükümlülüğü olduğu aktarıldı.

RTL gazetesinin haberinde, konuyla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 eski sağlık çalışanının perşembe günü hakim karşısına çıkacağı bilgisine yer verildi.